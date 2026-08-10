ANNE sütü; vitamin, mineral, antikor, bağışıklık hücreleri ve koruyucu proteinler açısından zengin bir içeriğe sahip. Dr. Harika Dikdur, anne sütünün içeriğinin bebeğin yaşına, doğum haftasına ve ihtiyaçlarına göre değişebildiğini belirterek, bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı gelişimine katkı sağladığını ve enfeksiyonlara karşı koruyucu rol üstlendiğini söyledi. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, orta kulak enfeksiyonu ve bazı solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görülebildiği belirtiliyor. Anne sütünde bulunan yağ asitleri ve diğer besleyici bileşenler, bebeğin beyin ve görme gelişimini destekleyebiliyor. Dr. Dikdur, anne sütünün nörogelişim açısından önemli olduğunu, uzun vadede ise obezite ve tip 2 diyabet gibi bazı sağlık sorunlarının görülme riskinin daha düşük olabileceğini ifade etti. Emzirmenin yararları yalnızca bebekle sınırlı değil. Doğum sonrası emzirme, rahmin toparlanmasına yardımcı olurken kanama riskinin azalmasına da katkı sağlayabiliyor. Uzun vadede ise meme ve yumurtalık kanseri riskinde azalma ile ilişkilendiriliyor. Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonunun, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiği ve annenin psikolojik iyilik haline katkı sunduğu da belirtiliyor. Uzmanlara göre doğumdan sonraki ilk saat, emzirmenin başlaması açısından kritik bir dönem. İlk günlerde gelen sarı renkli ve yoğun kıvamlı süt olan kolostrum, yüksek miktarda koruyucu bileşen içeriyor. Bu nedenle miktarı az görünse bile bebeğin almasının önemli olduğu vurgulanıyor. Dr. Dikdur, yeni annelerde sık görülen “Sütüm yetmiyor” endişesinin her zaman gerçeği yansıtmadığını belirterek, bebeğin sık emmek istemesinin ilk haftalarda doğal olduğunu ifade etti. Bebeğin düzenli kilo alması, yeterli sayıda idrar yapması ve gelişiminin normal ilerlemesi, beslenmenin yeterli olduğuna dair önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bu süreçte kulaktan dolma bilgiler yerine çocuk doktoru, ebe veya emzirme konusunda eğitimli sağlık profesyonellerinden destek alınması öneriliyor. Emzirme sırasında oluşan ten teması, göz teması ve yakınlık hissi, anne ile bebek arasındaki duygusal bağın güçlenmesine yardımcı oluyor. Dr. Harika Dikdur, her annenin emzirme sürecinin farklı ilerleyebileceğini belirterek yaşanan güçlüklerde profesyonel destek alınmasının önemine dikkat çekti. Doğru bilgi ve uygun destekle birçok emzirme sorununun aşılabileceğini ifade eden Dikdur, anne sütünün bebeğin hem fiziksel hem de duygusal gelişimini destekleyen önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Kaynak: CNN Türk