Belçika’da sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. RMI tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin yükseliş beklendiği belirtilerek vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR 35 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji tahminlerine göre özellikle perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların 35 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların ülkenin birçok bölgesinde etkili olacağı öngörülürken, sıcak hava dalgası nedeniyle sarı uyarı devreye alındı.

RMI, ülkenin büyük bölümünü kapsayan sarı alarmın cumartesi gününe kadar geçerli olacağını açıkladı.

ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SARI ALARM

Sarı alarm kapsamında sıcak hava koşullarının günlük yaşam üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekildi. Özellikle günün en sıcak saatlerinde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Belçika’da sıcak hava dalgasının seyri meteoroloji yetkilileri tarafından yakından takip edilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni değerlendirmelere göre uyarıların güncellenebileceği belirtiliyor.