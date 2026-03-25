İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında iş, spor ve magazin dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada adı geçen oyuncu Hande Erçel hakkında ise yurt dışında bulunduğu için yakalama kararı çıkarıldı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı işlem yapıldı. Soruşturmada eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, model Didem Soydan ile sunucu Güzide Duran da yer alan isimler arasında bulunuyor.

ERÇEL: ÜLKEME DÖNEREK İFADEMİ VERECEĞİM

Yurt dışında olduğu öğrenilen Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır eğitimi nedeniyle Türkiye dışında bulunduğunu belirtti. Erçel paylaşımında, basında yer alan haberlerle konudan haberdar olduğunu ifade ederek, “Ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim” mesajını verdi.

Oyuncu açıklamasında ayrıca, Türk adaletine güvendiğini ve sürecin kısa sürede netleşeceğine inandığını söyledi. Soruşturma dosyasındaki iddialarla ilgili resmi sürecin sürdüğü, nihai değerlendirmenin adli makamlar tarafından yapılacağı vurgulanıyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM

İstanbul merkezli operasyonda haklarında işlem yapılan 16 kişiden 14’ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Hande Erçel’in de bu iki isimden biri olduğu aktarıldı.