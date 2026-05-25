Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın yargı süreci başlıyor. Manhattan'daki Federal Plaza'dan teslim alınan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanması amacıyla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) ait bir gözlem merkezine sevk edileceği bildirildi.

İADE SÜRECİ HIZLANDI

Aktarılan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar hızla sonuç verdi. Bu girişimler neticesinde Altaş'ın iade sürecinin alışılmışın dışında bir ivme kazandığı ifade ediliyor. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin, mahkemede iadeye dair beyanda bulunması bekleniyor. Duruşmada vereceği yanıtların Türkiye'ye gönderilme takvimini doğrudan belirleyeceği ve Altaş'ın iadeyi kabul etme ihtimalinin bulunduğu değerlendiriliyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA NELER OLMUŞTU?

Umut Altaş'ın iade süreci, kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyası açısından kritik bir aşama olarak görülüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında yakın zamanda önemli tutuklamalar gerçekleşmişti. Söz konusu dosyada, aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Firari şüphelinin Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte hukuki sürecin daha da netleşmesi öngörülüyor.