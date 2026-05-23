Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye ait adreslere baskın yapıldı.

İhbarlar ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu harekete geçen ekipler, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24, Muğla'da ise 1 adreste arama gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hanzade Gürkanlar ve Yasemin İkbal gözaltına alındı.

NİRAN ÜNSAL YAKALANDI

Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve Muğla'da aranan şarkıcı Niran Ünsal da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şarkıcı Tan Taşçı'nın Muğla'daki adresinde polis ekiplerince arama yapılırken, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu bildirildi. Şüpheliler arasında yer alan Mirgün Sırrı Cabas'ın ise babasının vefatı nedeniyle İzmir'den İstanbul'a geleceği ifade edildi.

OPERASYONUN KAPSAMI NEDİR?

Kamuoyunda tanınan kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin tespit edilmesiyle başlatılan süreç, adli makamların dijital takip ve ihbar değerlendirme aşamalarının ardından fiziki müdahaleye dönüştü. Toplam 25 şüphelinin yer aldığı dosyada, elde edilen dijital delillerin incelenmesine ve gözaltındaki isimlerin ifade işlemlerine devam edildiği açıklandı.