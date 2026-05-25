Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Antalya geneli hariç olmak üzere yurdun büyük bölümünde 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

AKOM tarafından yayımlanan rapora göre, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul çevresinde Balkanlar üzerinden gelen serin havanın hakimiyeti sürüyor. Bölgede sıcaklıkların 19-23 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altında kalacağı aktarıldı. Bu süreçte gökyüzünün çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı tatili süresince de ülke genelinde parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bayramın ilk gününde Güney ve Doğu Akdeniz, Ege'nin güney kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusu, Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu, Güneydoğu Anadolu'da yağışların devam edeceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışların kısa süreli ancak yerel olarak kuvvetli düşebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ANTALYA VE DOĞU İLÇELERİNDE BEKLENTİ NE YÖNDE?

Meteoroloji bülteninde geniş çaplı yağış uyarısı verilirken, Antalya bölgesinin genel olarak bu sistemin büyük ölçüde dışında kalacağı belirtildi. Ancak tahminlere göre, Antalya merkezde ciddi bir yağış beklenmezken öğle saatlerinde ilin doğu çevrelerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor. Alanya ve Gazipaşa gibi doğu ilçelerini de kapsayabilecek bu muhtemel yağış geçişleri, bölgedeki turizm hareketliliği ve tarım faaliyetleri açısından yakından takip ediliyor.

Yurt genelindeki kuvvetli yağış riskinin özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yoğunlaşacağı aktarıldı. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak beklendiğinden, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.