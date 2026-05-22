Dünyaca ünlü aktör Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliğini noktaladığı eski eşi 70 yaşındaki Deborra-Lee Furness'in, Jackman'ın yeni partneri 51 yaşındaki Sutton Foster ile tanışmak istediği öne sürüldü. Uluslararası magazin kaynaklarına göre, ayrılık sürecinin ardından taraflar arasındaki soğukluğun giderilmesi amacıyla bu adımın atılması planlanıyor.

GERGİNLİĞİ AZALTMA HEDEFİ

İddiaları aktaran kaynaklara göre, Furness'in bu talebinin temelinde öfke veya hesap sorma amacı yatmıyor. Aksine, taraflar arasındaki mevcut gerginliğin en aza indirilmesi ve herkesin kendi yoluna daha sağlıklı devam edebilmesi hedefleniyor. Ayrılık sonrası Jackman ile aynı ortamda bulunmaktan kaçındığı belirtilen Furness'in, geçmişi geride bırakmak için bu yüzleşmeyi gerekli gördüğü ifade edildi.

MET GALA SONRASI DEĞİŞEN DİNAMİKLER

Geçtiğimiz haftalarda Hugh Jackman ve Sutton Foster'ın MET Gala gecesine birlikte katılması, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Geçmişte Jackman ile aynı etkinliklere katılan Furness'in, bu durumdan dolayı üzüntü duyduğu iddia edilmişti. Ortaya atılan yeni iddialar, eski eşin bu olumsuz hisleri geride bırakmak adına proaktif bir yaklaşım sergilediğine işaret ediyor.

ÇİFTİN GÖRÜŞMEYE YAKLAŞIMI

Söz konusu tanışma talebinin Hugh Jackman ve Sutton Foster cephesinde şaşkınlıkla karşılandığı bildirildi. Ancak çifte yakın kaynaklar, ünlü aktör ve yeni partnerinin bu görüşme fikrine tamamen kapalı olmadığını, gerilimi düşürecek bir adıma olumlu yaklaşabileceklerini aktardı.