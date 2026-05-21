İstanbul merkezli yürütüldüğü öne sürülen soruşturma kapsamında bazı sanat ve medya dünyası isimleri hakkında işlem yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, adı geçen isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında çeşitli adreslerde operasyon düzenlendiği ve bazı kişiler hakkında gözaltı işlemleri uygulandığı iddia edildi. Soruşturmanın “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı” iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürülürken, resmi makamlar tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

SARIKAYA: “YASAL SÜRECİ TAKİP EDECEĞİM”

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, haberi yurt dışındayken öğrendiğini belirtti. Türkiye’ye döneceğini ifade eden oyuncu, yasal süreci takip edeceğini söyledi.

Sarıkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Haberi yurt dışındayken öğrendim. En kısa sürede Türkiye’ye dönerek gerekli yasal süreçleri takip edeceğim. Ben iyiyim, merak eden herkese sevgiler.”

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEMDE

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, soruşturma kapsamında bazı sanatçı ve medya mensuplarının isimlerinin geçtiği öne sürüldü. Sosyal medyada şarkıcı Mabel Matiz, Tan Taşçı, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek gibi isimlerle ilgili çeşitli paylaşımlar yapılırken, resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir liste paylaşılmadı.

Ayrıca gazeteci Mirgün Cabas ve iş insanı Volkan Bahçekapılı hakkında da işlem yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtilirken, yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamaların kamuoyu tarafından yakından takip edildiği görülüyor. Hukuki süreç tamamlanmadan ortaya atılan iddialarla ilgili kesinlik içeren ifadeler kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.