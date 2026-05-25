İçişleri Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan e-kurul sistemiyle online olarak gerçekleştirilen genel kurulda, birer saat arayla ve sırasıyla Yerel, Yaygın, Dijital ve Dış Medya Meclis üyelerinin seçimleri yapıldı.

ONLİNE GENEL KURUL

Meclislerin genel kurul toplantıları divan seçimi ile başladı. KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş'ın başkanlığında oluşan divan, Hacı Odabaş, Meryem Kanberoğlu ve Avukat Atilla Diler'den oluştu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in selamlama ve açılış konuşmasının ardından meclis başkanları veya başkan vekilleri tarafından geçmiş çalışma dönemine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ekrana getirilen meclis aday listeleri elektronik olarak oylamaya sunuldu. Genel kurula katılanların tamamının kabul oylarıyla meclis üyeleri seçildi.

3 DİLDE ÇEVİRİ

Dış Medya Meclisi seçiminde, Dünyanın bir çok ülkesinden katılan üyelerle iletişim kurulabilmesi için İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinde simultane çeviri yapıldı. KGK statüsü gereğince her meclise 30'u asil 15'i yedek olmak üzere 45 üye seçiliyor. Yeni kurulan Dijital Medya Meclisi ile birlikte toplamda 4 meclisin 120 asıl üyesi delege sıfatıyla 4 Temmuz'da yapılacak son genel kurul toplantısında konseyin yönetimini belirleyecekler.

DİM: HAYIRLI OLSUN

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrasında yaptığı açıklamada, genel kurula katılan ve katkı sunan tüm üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Konseyimizin kuruluşunun 7'inci yılında gelinen nokta gurur verici. 82 ülkede temsilcisi olan dünyanın en çok ülkede temsil edilen adı gibi küresel bir basın meslek teşkilatı haline geldik. Türkiye'nin tüm illerinde temsil ediliyoruz. Bu genel kurul sürecine hem ülke sathında ve hem de dünya çapında daha da güçlenmiş olarak girdik. Bu başarıda yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere meclis başkanlarımız ve tüm üyelerimizin emeği var. Her genel kurulda olduğu gibi, bu defa da değişim ve gençleştirme yaptık. Kimse alınganlığa kapılsın istemem. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. İnşallah 4 Temmuz'daki genel kurul sürecimizin son halkasında ihtisas kurullarımızda da üyelerimizin pek çoğuna görev vereceğiz. Çifte görevlerden kaçındık ki, daha çok sayıda üyemize görev verebilelim. Meclis seçimlerimizin konseyimize hayırlı olmasını dilerim."