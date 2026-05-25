Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı kulis bilgilerine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, isimlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu MYK listesinde yer aldığını öğrenince listeye alınmak istemediklerini iletti.

CHP’de kurultay süreci ve “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden şekillendireceği olası yönetim kadrosuna çevrilmişti. Ancak Ankara kulislerine yansıyan son bilgiler, parti içinde yeni bir kırılma yaşandığı yorumlarına neden oldu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın paylaştığı iddiaya göre Gürsel Erol ve Ali Öztunç, adlarının Kılıçdaroğlu’nun MYK listesinde geçtiğini öğrendi. Bunun ardından iki milletvekilinin Kılıçdaroğlu’nun özel kalemiyle görüşerek “Bizi çıkarın” mesajı verdiği öne sürüldü.

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesinin ardından parti içindeki tansiyon daha da yükselmişti. Daha önce Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı isimlerin de müdahaleye tepki göstermesi dikkat çekmişti.

Ali Öztunç, konuya ilişkin değerlendirmesinde parti binasına polis girmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek birlik çağrısı yaptı. Öztunç’un, “Benim için aslolan partidir, kişiler değil” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Gürsel Erol ve Ali Öztunç, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arınma” mesajını içeren videosunu paylaşan isimler arasında yer almıştı. İki milletvekili ayrıca Engin Altay ile birlikte polis müdahalesine tepki gösteren ortak açıklamaya da imza atmıştı.

Öte yandan kulislerde Kılıçdaroğlu’nun olası MYK listesinde Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Berhan Şimşek ve Yıldırım Kaya gibi isimlerin de yer alabileceği konuşuluyor.

CHP’de yönetim tartışmalarının önümüzdeki günlerde daha da büyümesi beklenirken, gözler parti içinden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.