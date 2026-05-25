Ambalajlı su fiyatlarında yılbaşından itibaren başlayan yükseliş ivmesi devam ediyor. Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, 19 litrelik damacana su fiyatlarına haziran ayında yaklaşık 30 TL tutarında yeni bir zam yansıtılması öngörülüyor. Artan maliyetler, dört kişilik bir ailenin aylık su harcamasını ciddi oranda yükseltti.

Tüketicilerin temel ihtiyaçlarından olan damacana su fiyatları, ocak ayından bu yana 60 TL'ye yaklaşan bir artışla ortalama yüzde 34 oranında zamlandı. İstanbul dışından tedarik edilen suların fiyatı ocak ayında 180 TL seviyesindeyken mayıs ayı itibarıyla 210 TL'ye çıkarken, İstanbul içindeki memba sularının fiyatı 110 TL'den 130 TL'ye yükseldi. Ayda ortalama 8 damacana tüketen 4 kişilik bir hanenin yalnızca su için ayırması gereken bütçe bin 680 TL'ye ulaştı.

MALİYETLER FİYATLARI NASIL ETKİLİYOR?

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, beklenen 30 TL'lik zammın gerekçelerini açıkladı. Akkaya'nın aktardığına göre; akaryakıt, işçilik, kira, elektrik ve nakliye giderlerindeki artışlar doğrudan etiketlere yansıyor. Bu fiyat artışları vatandaşı alternatif arayışına iterken, musluk suyu kullanımında ve arıtma cihazı taleplerinde artış gözlemleniyor. Ayrıca şubat ayında 26 TL olan 5 litrelik pet şişe sular da günümüzde 36 TL'den satılıyor.

FABRİKA İLE TÜKETİCİ ARASINDAKİ FARK NEDEN AÇILIYOR?

Suyun kaynağındaki maliyeti ile kapıya teslim fiyatı arasındaki makas lojistik giderleri sebebiyle giderek genişliyor. Fabrika çıkış fiyatı 45 ile 55 TL arasında değişen 19 litrelik bir damacana, tüketiciye ulaşana kadar nakliye ve bayi kâr marjlarının eklenmesiyle en az 175 TL zamlanıyor. Dağıtım ağındaki bu maliyet yükü, özellikle internet siparişlerinde fiyatların 660 TL seviyelerine kadar tırmanmasına neden olabiliyor. Tüketicilerin bütçesini zorlayan bu durum, ambalajlı su sektöründe tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor.