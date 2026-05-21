Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan sanatçı ve AHBAP

Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, konser sonrası fenalaşarak tedavi altına alındı. AFAD yetkilileriyle yapacağı toplantı için yola çıktığı esnada rahatsızlanan Levent, acil olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MİDE KANAMASI DURDURULDU

Hastanenin acil servisine yatışı yapılan ünlü sanatçıya ilk müdahale hızla gerçekleştirildi.

AHBAP

Derneği tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı'nın gözetiminde tetkikleri tamamlanan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Gerçekleştirilen endoskopik müdahale sonucunda kanama başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

HALUK LEVENT NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Sağlık durumu yakından takip edilen sanatçıya tedavi süreci kapsamında kan transfüzyonu uygulandığı bildirildi. AHBAP'ın aktardığı bilgilere göre, önümüzdeki iki gün boyunca kanamanın tekrarlamaması durumunda sanatçının hastaneden taburcu edilmesi değerlendirilecek. Hem sanat kariyerini hem de sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerini bir arada yürüten Levent'in, AFAD ile afet koordinasyon toplantılarına katılmak üzere yoğun bir seyahat programı bulunduğu biliniyor. Dernek yönetimi, kamuoyundan gelen geçmiş olsun dilekleri için de bir teşekkür mesajı paylaştı.