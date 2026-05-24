Survivor’da finale yaklaşılırken yarışmacılar arasındaki gerilim iyice yükseldi. Son haftalarda özellikle Beyza ile Sercan arasında yaşananlarkonuşulurken, yayınlanan yeni fragman ada dengelerini tamamen değiştirdi.

Daha önce Beyza’nın gece yüzerek karşı adaya gitmesi ve Sercan’la vakit geçirmesi gündem olmuştu. O görüntüler sonrası ikili arasında nasıl bir yakınlık olduğu sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

Yeni bölüm fragmanında ise bu kez Can Berkay’ın açıklamalarıöne çıktı.

“SERCAN’I KARDEŞİM GİBİ GÖRÜYORDUM”

Can Berkay, yarışma öncesi yaptığı konuşmada Sercan’a kırgın olduğunu açık şekilde dile getirdi.

Can Berkay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Sercan’ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana gelip Beyza’ya karşı hislerini açık açık söyleseydi, düelloda Beyza’ya karşı kaybedebilirdim.”

Bu sözler kısa sürede Survivor izleyicileri arasında gündem oldu. Özellikle sosyal medyada “Ada içinde büyük kırılma yaşandı” yorumları yapıldı.

“DENİZ VE SERCAN İDDİASI YÜZÜNDEN EREN ELENDİ”

Fragmanda en çok konuşulan bölüm ise Can Berkay’ın Deniz ve Sercan hakkında yaptığı açıklama oldu.

Can Berkay konuşmasının devamında şu sözleri kullandı:

“Daha önce bunu yaptım. Deniz ile Sercan’ın arasında ilişki var diye biz Eren’in Survivor hayatını bitirdik.”

Bu sözlerin ardından gözler Beyza’nın tavırlarına çevrildi. Fragmanda Beyza’nın, Deniz konuşurken kulaklarını kapattığı ve tepki verdiği anlar da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Survivor’ın yeni fragmanı yayınlandıktan sonra özellikle X ve Instagram’da binlerce yorum yapıldı. İzleyicilerin bir kısmı Beyza’nın davranışlarını kıskançlık olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise ada içinde yaşananların oyun stratejisi olduğunu savundu.

Programın yeni bölümünde taraflar arasında nasıl bir yüzleşme yaşanacağı merak konusu oldu.