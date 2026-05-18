Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya Yüksek Mahkemesi'nde görülen vergi davasında haklı bulundu. Mahkeme, ünlü sanatçıya 2021 yılında kesilen 55 milyon euro (64 milyon dolar) tutarındaki para cezasını iptal etti. Karar doğrultusunda İspanya maliyesinin Shakira'ya yaklaşık 60 milyon euro ödeme yapması gerekecek.

Dava, sanatçının 2011 yılında İspanya'da 183 günden fazla kalıp kalmadığı tartışması üzerine kuruluydu. O dönemde vergi dairesi, Shakira'nın eski futbolcu Gerard Pique ile ilişkisi sebebiyle merkezinin İspanya olduğunu öne sürmüştü. Ancak hakim, yetkililerin bu durumu kanıtlayamadığına ve yasalara göre ülkede vergi mükellefi sayılması için şartların oluşmadığına karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ NEDİR?

Yüksek Mahkeme tutanaklarının aktardığına göre, davacı tarafın iddiaları tamamen varsayıma dayanıyordu. Mahkeme heyeti, 2011 mali yılı için vergi ikametgahının İspanya'da olduğu yönündeki tezlerin kanıtlanamadığını belirterek cezaların hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA 183 GÜN KURALI NASIL İŞLİYOR?

Küresel vergi uygulamalarında bir kişinin bir ülkede tam mükellef sayılabilmesi için genellikle o ülkede bir takvim yılı içinde 183 günden fazla yaşaması gerekiyor. İspanya yasalarında da yer alan bu kural, küresel çapta seyahat eden sanatçı ve sporcuların vergi denetimlerinde temel ölçüt olarak kullanılıyor. Mahkemenin kararı, bu kuralın varsayımlarla değil, kesin delillerle ispatlanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Shakira'nın avukatı Jose Luis Prada, idari uygulamalardaki eksikliklere dikkat çekerek 8 yıllık sürecin ardından gelen kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sanatçının ise bu sonucun, masumiyetini kanıtlamak zorunda bırakılan binlerce vatandaş için emsal teşkil etmesini umduğu bildirildi. Öte yandan vergi dairesi, Yüksek Mahkemeye itiraz edeceklerini ve nihai karar çıkana kadar ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Ünlü yıldız daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Kasım 2023'te, 2012 ile 2014 yılları arasındaki 14,5 milyon euroluk gelir vergisi iddiaları nedeniyle Barcelona'da yargılanmamak için savcılarla ayrı bir anlaşma yoluna gitmişti.