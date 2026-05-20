Alanya’da elektrik kesintisi, 20 Mayıs 2026 sabah saatlerinden itibaren kent genelinde birçok vatandaşı etkiledi. Elektrik dağıtım şirketinin duyurusuna göre, Antalya genelinde yürütülen yatırım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi yapılıyor.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtirken, kesintiden etkilenen bölgelerde elektriğin kademeli olarak yeniden verileceğini açıkladı. Özellikle iş yerleri ve evlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyor.

ALANYA’DA HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

20 Mayıs 2026 tarihinde Alanya’da planlı elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler şunlar oldu:

Güller Pınarı Mahallesi, Şekerhane Mahallesi, Tophane Mahallesi ve Çarşı Mahallesi.

Ayrıca şu cadde ve sokaklarda da enerji kesintisi uygulandı: Bulut Sokak, Navalioğlu Sokak, Yayla Yolu Caddesi, İskele Caddesi, Rıhtım Caddesi, Hamdullah Emin Paşa Caddesi ve çevresi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Elektrik dağıtım şirketinin açıklamasına göre kesinti, iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirildi:

01.00 – 03.00

03.00 – 05.00

Bu programa göre, planlanan çalışmaların sorunsuz tamamlanması halinde elektriklerin 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 05.00 itibarıyla yeniden verilmesi öngörüldü. Ancak teknik koşullara bağlı olarak sürelerde değişiklik yaşanabileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, planlı bakım ve yatırım çalışmalarının Antalya’nın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını belirtti. Olası gecikmelere karşı elektrikli cihazların korunması ve resmi duyuruların takip edilmesi tavsiye edildi.

Özellikle turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da, enerji altyapısına yönelik çalışmaların hizmet kalitesini artırması hedefleniyor.