Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava, öğleye doğru yerini gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran yağış nedeniyle kent merkezinde günlük yaşam kısa süreliğine aksadı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunabilmek için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tente altlarına sığındı. Özellikle yoğun kullanılan ana caddelerde trafik zaman zaman yavaşladı.
Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olası su baskınlarına karşı çalışma başlattı.
Meteoroloji kaynakları, Antalya genelinde hafta boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.