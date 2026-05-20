Alanya’nın tanınmış turizmcilerinden Ümit Yenilmez ile Rest Property Emlak’ta yönetici asistanı olarak görev yapan eşi Marina Yenilmezin minik kızları Ceylin, üçüncü yaş gününü ailesi ve yakın dostlarının katıldığı renkli bir organizasyonla kutladı.

Pembe konseptin hâkim olduğu doğum günü partisinde özenle hazırlanan süslemeler, özel masa dekorları ve eğlenceli detaylar dikkat çekti. Sıcak ve samimi atmosferde geçen kutlama, hem çocuklar hem de davetliler için unutulmaz anlara sahne oldu.

PEMBE KONSEPTLİ PARTİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Doğum günü için hazırlanan organizasyonda pembe tonlarının ön planda olduğu dekorasyon büyük beğeni topladı. Balon süslemeleri, temaya uygun masa düzeni ve Ceylin için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası kutlamaya ayrı bir renk kattı.

Minik Ceylin’in mutluluğu gün boyunca yüzünden okunurken, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi. Özellikle pasta kesimi sırasında yaşadığı heyecan, davetlilerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

AİLE VE DOSTLAR BU ÖZEL GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı kutlamada, Yenilmez çifti misafirleriyle yakından ilgilenerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çocukların neşesi ve ailelerin keyifli sohbetleri, organizasyona sıcak bir hava kattı.

UNUTULMAZ ANI HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Samimi ve neşeli görüntülere sahne olan doğum günü kutlaması, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Ceylin’in üçüncü yaş günü, ailesi ve sevdikleri için uzun süre unutulmayacak güzel bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Alanya sosyal yaşamında renkli görüntülere sahne olan bu özel kutlama, aile mutluluğunun ve çocukların neşesinin en güzel örneklerinden biri oldu.Cemali AYDINOĞLU