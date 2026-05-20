Antalya’da yaşayan 50 yaşındaki Cengiz Uğurluel, internet üzerinden satın aldığı 07 BCP 470 plakalı aracı uzun süre oto kurtarıcı olarak kullandı. Ancak daha sonra aracın ruhsatını kamyonete çevirmek için resmi başvuru yaptığında beklemediği bir durumla karşılaştı.

Yapılan incelemelerde aracın resmi kayıtlarda aslında hiçbir zaman çekici statüsünde bulunmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre araç için gerekli teknik uygunluk belgeleri hazırlanmadı, proje çizimi yapılmadı ve TSE süreçleri tamamlanmadan ruhsat düzenlendi.

Dosyada yer alan bilgilere göre aracın ruhsat işlemlerinin Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapıldığı iddia edildi. Daha sonra araç Antalya’da yeniden işlem gördü.

Uğurluel, yaşadığı sürecin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dosyada ilk aşamada takipsizlik kararı verildiği ancak karara itiraz edildiği öğrenildi.

“Kendi aracımızı devlete ihbar ediyoruz. Araç bize çekici diye satıldı ama resmi kayıtlarda usulsüz işlem yapılmış” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Uğurluel’in avukatı Arif Erdoğan, ruhsat düzenleme sürecinde gerekli teknik belgelerin bulunmadığını savundu. Erdoğan, satış yapan kişilerin araç satışını inkâr ettiğini ancak ellerinde resmi satış belgeleri bulunduğunu söyledi.

Dosyada yeterli teknik inceleme yapılmadığını öne süren taraf, soruşturmanın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Soruşturma kapsamında benzer yöntemlerle farklı araçların da usulsüz şekilde ruhsatlandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Özellikle “çekici ruhsatlı kamyonet” ilanlarının yeniden incelemeye alınabileceği belirtiliyor.

Antalya’da ikinci el ticaretinde sahte ruhsat ve teknik belge iddialarıyla ilgili süreç sürerken, dosyanın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.