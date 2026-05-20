Alanya’da sabah saatlerinde bir iş yerinden yükselen dumanlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Şekerhane Mahallesi Terzi Yaşar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Vatandaşların iddiasına göre iş yerinin giriş kısmında bulunan elektrik şalterinden yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elektrik şalterinden kaynaklandığı değerlendirilen küçük çaplı yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde daha büyük bir hasarın oluşması önlendi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Yetkililer, özellikle eski elektrik tesisatlarının düzenli kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekerken, benzer durumlarda vatandaşların müdahale etmek yerine doğrudan ekipleri araması gerektiğini belirtti.