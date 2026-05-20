Alanya gece hayatının sevilen adreslerinden Club Summer Garden, geçtiğimiz gece düzenlediği özel organizasyonla yine adından söz ettirdi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte eğlence temposunu yükselten mekan, yerli ve yabancı yüzlerce konuğu aynı çatı altında buluşturdu.

Gecede sahne alan DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar, performanslarıyla misafirlere adeta müzik şöleni sundu. Hareketli ritimler ve özel remixlerle dolu setler, dans pistini gece boyunca canlı tuttu.

DJ PERFORMANSLARI GECEYE DAMGA VURDU

Eğlence severler, gecenin ilk saatlerinden itibaren ritme kapıldı. DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar’ın seçtiği hit parçalar ve yüksek tempolu geçişler, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Gece boyunca çalınan popüler şarkılar sayesinde dans pisti bir an olsun boş kalmadı.

MEKAN TIKLIM TIKLIM DOLDU

Renkli ışık şovları, etkileyici sahne efektleri ve profesyonel organizasyonuyla dikkat çeken Club Summer Garden’da eğlence sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Alanya’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler, müziğin ritmine eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Katılımcılar, gece boyunca dans edip arkadaşlarıyla eğlenirken bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

YAZ SEZONUNA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Her sezon Alanya’nın en iddialı eğlence mekanları arasında gösterilen Club Summer Garden, bu yıl da düzenlediği etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Yetkililer, sezon boyunca birbirinden ünlü DJ ve sanatçıların sahne alacağı yeni organizasyonların süreceğini belirtti.

Alanya gece hayatına yön veren mekanlardan biri olan Club Summer Garden, müzik ve eğlence tutkunları için yaz boyunca renkli gecelere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.Cemali AYDINOĞLU