​Ekonomi dünyasında gözler, 2025 yılının son çeyreğinden itibaren ivme kazanan altın fiyatlarına çevrildi. Sektörün deneyimli isimlerinden Hüseyin Topuz, altın fiyatlarında yaşanan bu tarihi yükselişi istatistiklerle ortaya koyarak yatırımcının kazancını analiz etti. Topuz’un paylaştığı piyasa değişim verilerine göre, 28 Ekim 2025 ile 25 Mart 2026 tarihleri arasında geçen beş aylık süreçte tüm altın kalemlerinde rekor artışlar kaydedildi.

​ALTIN TÜRLERİNDE REKOR GETİRİ ORANLARI

​Hüseyin Topuz tarafından hazırlanan piyasa değişim grafiği verilerine göre, 28 Ekim 2025 tarihinde 5 bin 318,6 TL seviyesinde olan gram altın, bugün itibarıyla yüzde 22,5’lik bir artışla 6 bin 516,6 TL’ye yükselerek yatırımcısına gram başına bin 198,0 TL net kâr sağladı. Aynı dönemde çeyrek altın ise 8 bin 509,8 TL’den yüzde 29,5 oranında bir değer kazancıyla 11 bin 25,1 TL seviyesine ulaşarak 2 bin 515,3 TL’lik bir getiri sundu. En dikkat çekici yükseliş ise Cumhuriyet altınında yaşandı; ekim ayında 34 bin 39 TL olan fiyat, yüzde 32,2’lik dev bir sıçrayışla 45 bin 30 TL’ye çıkarak yatırımcısına tam 10 bin 991,0 TL kazandırdı. Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatı 3 bin 962,0 dolardan yüzde 15,4 artışla 4 bin 571,7 dolara çıkarak 609,7 dolarlık bir prim yaptı.

​Yatırımcının reel kazancına dikkat çeken Topuzoğlu, 28 Ekim 2025’te 100 bin TL’lik gram altın alan bir vatandaşın ana parasının bugün yaklaşık 122 bin 500 TL seviyesine ulaştığını belirtti. Özellikle işçilik ve piyasa talebi nedeniyle Cumhuriyet ve çeyrek altın gibi fiziki ürünlerdeki artışın yüzde 30 bandını aşması, "yastık altı" olarak tabir edilen fiziki yatırımcının alım gücünü enflasyona karşı ciddi oranda koruduğunu gösteriyor.

​YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER

​Hüseyin Topuz’un piyasa analizlerine göre bu yükselişin arkasında üç temel sacayağı bulunuyor. İlk olarak, küresel enflasyon endişeleri ve dünya merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, ons fiyatını 4 bin 500 dolar barajının üzerine taşıyan en büyük etken oldu. İkinci olarak, Orta Doğu’daki belirsizliklerin sürmesi, yatırımcıyı riskli varlıklardan kaçırarak altına yönlendirdi. Son olarak iç piyasadaki arz-talep dengesine değinen Topuzoğlu, mart ayı itibarıyla fiziki altına olan talebin zirve yapmasının kuyumcu piyasasında makas aralığını açtığını ve satış fiyatlarının ekran fiyatlarının çok üzerine çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

​Sonuç olarak altın, 2025'in son çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar geçen sürede diğer pek çok yatırım aracını geride bırakarak yatırımcısını ihya etmeye devam ediyor.