Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı verileriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Yılın ilk beş ayına ait enflasyon oranının yüzde 16.61 olarak kayıtlara geçmesinin ardından, nihai zam oranı için sadece haziran ayına ait veri kaldı.

Yılın ilk döneminde, 2026 ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12.19 oranında artış yapılmıştı. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri yüzde 18.6'lık zammın yanı sıra 1000 TL aylık artış almış, en düşük emekli aylığı ise 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Mevcut takvimde gözler, temmuz ayında maaşlara yansıyacak yeni oranlara odaklandı.

BEŞ AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında tüketici fiyat endeksindeki değişim kademeli bir seyir izledi. Aylık bazda enflasyon ocak ayında yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96, martta yüzde 1.94, nisanda yüzde 4.18 ve mayıs ayında yüzde 1.71 olarak ölçüldü. Bu rakamların kümülatif toplamıyla ortaya çıkan yüzde 16.61'lik oran, SSK ve BAĞ-KUR mensupları için temmuz ayında uygulanacak taban zammı şimdiden garantilemiş oldu.

TEMMUZ ZAMMI NASIL KESİNLEŞECEK?

Mevzuat gereği yılda iki kez, altı aylık enflasyon farkına göre maaşları güncellenen emekliler için temmuz ayının başında açıklanacak haziran verisi belirleyici olacak. Kesinleşecek altı aylık enflasyon rakamının yüzde 16.61'in üzerine eklenmesiyle nihai kök maaş zammı ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak bu ana oranın taban aylıklara nasıl yansıyacağı ve 20 bin TL'lik alt sınırda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.