Otomotiv üreticisi Stellantis, yangına sebep olabilecek bir elektrik arızası tespit edilmesi üzerine dünya genelinde 1 milyon 76 bin 999 adet Jeep modelini geri çağırma kararı aldı. Cnbc-e'nin aktardığı bilgilere göre, söz konusu karar 2021-2025 yılları arasında üretilen Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator araçlarını kapsıyor.

Şirket yetkilileri, elektrikli hidrolik direksiyon pompasına bağlı kablolarda meydana gelen elektriksel arızanın, ilgili parçalarda aşırı ısınmaya yol açtığını belirledi. Nadir durumlarda bu ısınmanın doğrudan yangın çıkarabileceği ifade edildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI

Şirket sözcüsü Frank Matyok, olası riskleri en aza indirmek amacıyla araç sahiplerine yönelik geçici önlemleri paylaştı. Matyok, arıza kalıcı olarak giderilene kadar araçların binalardan, kapalı garajlardan ve diğer taşıtlardan uzak açık alanlara park edilmesi gerektiğini açıkladı.

ONARIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Stellantis mühendislerinin teknik çözüm üzerindeki çalışmaları sürerken, onarım programının temmuz ayında hazır hale getirilmesi planlanıyor. Takvim netleştiğinde kullanıcılara resmi bildirim yapılacak ve yetkili servislerden randevu oluşturmaları talep edilecek. İncelemeler sonucunda riskli görülen kablo sistemleri ve elektrikli hidrolik direksiyon pompaları ücretsiz olarak değiştirilecek.

Küresel çapta yürütülecek olan geri çağırma programı; Kanada'da yaklaşık 106 bin, Meksika'da 23 bin ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda 124 binden fazla aracı içeriyor. Araç sahiplerinin resmi bildirim ulaşana kadar park uyarılarına riayet etmesi tavsiye ediliyor.