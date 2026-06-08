Temmuz ayında açıklanacak maaş artışları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 16,61 olarak netleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillendi.

Sabah Gazetesi yazarı Önder Yılmaz, köşe yazısında haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi halinde emekliler ve memurlar için oluşacak zam oranlarını değerlendirdi.

EMEKLİLER İÇİN YÜZDE 18,4 ZAM TAHMİNİ

Yılmaz'ın hesaplamasına göre haziran enflasyonunun yüzde 1,52 olarak gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 18,4 oranında zam alacak.

Bu senaryoda halen 20 bin TL seviyesinde olduğu varsayılan en düşük emekli maaşı yaklaşık 23 bin 680 TL seviyesine yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 14,1 ARTIŞ

Aynı hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 14,1 oranında artacak.

Buna göre en düşük memur maaşının yaklaşık 69 bin 341 TL'ye, üniversite mezunu bir memurun maaşının ise 72 bin 201 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi aylığının da 31 bin 680 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki artış yalnızca maaşları değil, birçok sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek.

Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylıkları gibi sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanması bekleniyor.

NİHAİ ORAN HAZİRAN ENFLASYONUYLA BELLİ OLACAK

Temmuz ayında uygulanacak kesin maaş artış oranları, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından netleşecek. Bu nedenle mevcut rakamlar resmi zam oranı değil, enflasyon tahminlerine dayalı hesaplama niteliği taşıyor.

Antalya, Alanya ve turizm bölgelerinde yaşayan emekliler açısından maaş artışları, özellikle yükselen kira, gıda ve yaşam maliyetleri nedeniyle yakından takip ediliyor.