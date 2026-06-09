Kumluca ilçesinde eylül ayında başlayan biber üretim sezonunda hasadın son ayına girildi. Üreticiden 6 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla alınan biberin, kış aylarında market tezgahlarında 100 liraya kadar çıkması tarımsal tedarik zincirindeki maliyetleri yeniden gündeme getirdi. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, ilçede yaklaşık 60 yıldır süren tarım faaliyetleri kapsamında üretilen biberlerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Bölgede üretim yapan Adem Dalgıç, dönüm başına yıllık ortalama 15 ton biber elde ettiklerini bildirdi. Kumluca Hali'nde biber fiyatının kağıt üzerinde 15 lira görünmesine rağmen gerçek alım fiyatının bunun altında kaldığını belirten Dalgıç, ürünün şu an 6 ile 10 lira bandında satıldığını açıkladı. Sadece toplama maliyetinin 7 ile 7,5 lirayı bulduğunu vurgulayan üretici, zaman zaman maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

FİYAT FARKI NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Sera ile market arasındaki fiyat uçurumunun operasyonel giderlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Üretici Dalgıç'ın açıklamalarına göre, bir ürünün market rafına ulaşması için gereken paketleme, işçilik, nakliye ve depolama masrafları tek başına ciddi bir yekün oluşturuyor. Ürün tarladan bedava çıksa dahi sadece lojistik ve paketleme giderleri nedeniyle raf fiyatının 30 lirayı bulduğu aktarıldı.

TÜKETİCİ İÇİN TABAN FİYAT NASIL OLUŞUYOR?

Tarımsal ürünlerin fiyatlandırma matematiği incelendiğinde, marketin kendi işletme giderleri ve kar marjı da eklendiğinde tüketicinin ürünü 40 liranın altında almasının teknik olarak mümkün olmadığı görülüyor. Kış aylarında üretimin azalmasıyla fiyatların yukarı yönlü hareket ettiği, üretim arttığında ise düştüğü biliniyor. Kumluca'da kasım ayından temmuz ayına kadar hasat edilen biberler, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'daki Türk marketleri ile Rusya ve Gürcistan'daki zincir marketlere de gönderilmeye devam ediyor.