CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Balıkçı Barınağı’nda yaşanan altyapı sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kaya, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na ayrı ayrı soru önergeleri vererek barınaktaki sorunları gündeme getirdi. Milletvekili Kaya, barınakta akıntı ve dalgalar nedeniyle ciddi kum birikimi oluştuğunu ve bunun su seviyesini düşürdüğünü belirtti. Kaya, teknelerin yanaşırken kuma sürtmek zorunda kaldığını, bunun hem balıkçılar için mağduriyet yarattığını hem de ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Barınaktaki küçük iskelenin yıkılmış ve hâlâ yapılmadığını ifade eden Kaya, ödeneğin ayrıldığı ancak ihale sürecinin tamamlanmadığını aktardı. Milletvekili, Ulaştırma Bakanlığı’na iskelenin ne zaman yapılacağını ve ihale sürecinin neden tamamlanmadığını sordu. Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelik önergesinde ise rıhtımda meydana gelen çökmeleri ve genel bakım eksikliklerini gündeme taşıyan Kaya, sahada yaptığı incelemelerde barınağın ciddi bakım ve onarım ihtiyacı içinde olduğunu ifade etti. Kaya, barınakta elektrik ve su panolarının yıpranmış ve bakımsız durumda olduğunu belirterek, hem teknik altyapının hem de üstyapının acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Yaz sezonu öncesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Milletvekili Kaya, her iki bakanlıktan da somut bir takvim ve çözüm planı beklediğini sözlerini ekledi.

