Televizyon dünyasının uzun yıllardır tanınan isimlerinden İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi belli oldu. Sabah haberleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan deneyimli gazeteci, yeni yayın döneminde Sözcü TV kadrosuna katılıyor.

Yapılan anlaşmaya göre Küçükkaya, 31 Ağustos’tan itibaren hafta içi her sabah saat 08.00’de izleyici karşısına çıkacak. Deneyimli gazetecinin yeni programının adı ise “Günaydın Türkiyem” olacak.

31 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

İsmail Küçükkaya’nın Sözcü TV ekranlarındaki yeni döneminin 31 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.

“Günaydın Türkiyem” programı hafta içi her gün saat 08.00’de canlı olarak yayınlanacak. Böylece Küçükkaya, uzun yıllar boyunca önemli bir parçası olduğu sabah haber kuşağına yeniden dönecek.

Programda Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin yanı sıra siyaset, ekonomi ve toplumsal gündemin öne çıkan başlıklarının ele alınması bekleniyor.

SABAH HABERLERİNİN TANINAN İSİMLERİNDEN

İsmail Küçükkaya, televizyon kariyerinde özellikle sabah haber programlarıyla geniş kitlelere ulaştı. Uzun yıllar boyunca ekranların erken saatlerinde izleyici karşısına çıkan Küçükkaya, haber sunumunun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve konuklarıyla yaptığı görüşmelerle tanındı.

Deneyimli gazeteci kariyeri boyunca farklı basın ve yayın kuruluşlarında görev aldı.

FOX TV’DE 9 YIL EKRANA ÇIKTI

Küçükkaya’nın televizyon kariyerindeki önemli dönemlerden biri FOX TV’de geçti. 2013-2022 yılları arasında kanalın sabah haber programını sunan Küçükkaya, yaklaşık 9 yıl boyunca hafta içi sabahları izleyiciyle buluştu.

Bu dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Küçükkaya, sabah haber kuşağının tanınan ekran yüzlerinden biri haline geldi.

HALK TV VE TV100 DÖNEMİ

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den ayrılmasının ardından Halk TV’ye transfer oldu. Burada da sabah kuşağında izleyici karşısına çıkan deneyimli gazeteci, gündemdeki gelişmeleri ekranlara taşıdı.

Halk TV’deki döneminin ardından tv100 ile anlaşan Küçükkaya’nın bu kanaldaki macerası ise kısa sürdü.

Küçükkaya’nın ekran kariyerindeki yeni durağı Sözcü TV oldu.

YENİ PROGRAMIN ADI “GÜNAYDIN TÜRKİYEM”

Yeni yayın döneminde Sözcü TV kadrosunda yer alacak İsmail Küçükkaya, “Günaydın Türkiyem” isimli programla sabah haberlerine geri dönecek.

Programın hafta içi her gün canlı olarak yayınlanacak olmasıyla Küçükkaya yeniden düzenli sabah kuşağında izleyicilerle buluşacak.

İsmail Küçükkaya’nın Sözcü TV’deki yeni ekran yolculuğu 31 Ağustos’ta saat 08.00’de “Günaydın Türkiyem” programıyla başlayacak.