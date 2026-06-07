ABD merkezli perakende devi Target mağazalarında satılan "Up & Up" markalı bebek ıslak mendillerinin geri çağrılması, kamuoyunda endişe yarattı. Gelişmelerin ardından üretici firma Sapro Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürünlerin Türkiye pazarında kesinlikle satışa sunulmadığı bildirildi. Gönüllü geri çağırma işleminin, yalnızca yurt dışına ihraç edilen belirli bir partiyi kapsadığı aktarıldı.

ÜRETİM SÜRECİNDE NE GİBİ BİR UYGUNSUZLUK BULUNDU?

Şirketin kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, kalite kontrol süreçlerinde tespit edilen uygunsuzluk sadece 2026 yılının Ocak ayında üretilen tek bir ürün çeşidinde ve bir partide gözlemlendi. İncelemeler sonucunda problemin üretim aşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Bu ihtimal üzerine, tüketici sağlığını ön planda tutan firma yetkilileri ilgili ürünleri hızlı bir şekilde gönüllü olarak geri çekti.

Sorunun tespit edilmesinin ardından ilgili üretim hattında gerekli tüm tedbirlerin süratle alındığı ve şubat ayı itibarıyla üretime güvenli bir şekilde yeniden başlandığı ifade edildi. Şirketin ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizlerde, diğer üretim partilerinde sağlık açısından herhangi bir risk unsuruna rastlanmadığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER İÇİN RİSK VAR MI?

Uluslararası tedarik zincirlerindeki bu tür geri çağırma operasyonları, yerel tüketicilerde benzer ürünlerin iç pazarda olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak üretici firmanın net beyanı, riskin coğrafi olarak tamamen sınırlandırıldığını gösteriyor. Geri çağırmaya konu olan "Up & Up" markalı mendillerin, sadece ilgili müşteriye özel tahsis edilen tek bir hatta üretildiği ve tamamının ABD'ye ihraç edildiği belirtildi.

Dolayısıyla Türkiye'deki zincir marketlerde veya e-ticaret platformlarında bu sorunlu seriye ait bir ürünün satışı bulunmuyor. Firma, söz konusu mendiller için devam eden doğrulama testlerinin sonuçları netleşene kadar bekletme kararı aldığını ve ek kalite kontrol adımlarıyla süreci şeffaf bir şekilde yöneteceğini duyurdu.