Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarıları sonrası beklenen olumsuz hava koşulları akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Özellikle Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar ve Arnavutköy başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan fırtına nedeniyle sokaklarda yürümek güçleşti. Şiddetli rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dengelerini korumakta zorlanırken, bazı kişiler yağıştan korunmak için durak ve iş yerlerine sığındı.

Çatılar zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatı kaplamaları yerinden sökülürken, ekipler olası tehlikelere karşı ihbar gelen noktalara yönlendirildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç dallarının kırıldığı ve bazı bölgelerde küçük çaplı maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sağanak yağış da etkisini gösterdi

Fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde kısa süreli su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.