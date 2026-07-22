İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren parfüm üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınması güç bir hal aldı.

Yangın, fabrikanın çevresindeki otluk alana, ardından da yakındaki buğday tarlasına sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

Patlamalar paniğe neden oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında fabrikanın bulunduğu sokağı araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da güvenli bölgelere yönlendirdi.

Yangın sırasında fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşandı. Alevlerin etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde çökmeler meydana gelirken, ekipler uzun süre kontrollü şekilde müdahalede bulundu.

1 işçi yaralandı

Yangında yaralanan bir fabrika işçisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada uzun süre soğutma çalışmaları yürütülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.