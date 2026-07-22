İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren isimler arasına şarkıcı Gökhan Özoğuz da katıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade veren Athena grubunun solisti Özoğuz'un beyanları soruşturma dosyasına girdi.

"Haluk Levent ve dernek üyeleriyle tanışıklığım yok"

Savcılıkta verdiği ifadede Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile herhangi bir bağı bulunmadığını belirten Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent veya dernek üyeleri ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Şahsıma ait banka hesapları mevcuttur. Bu hesaplar üzerinden Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne ait herhangi bir hesaba para transferim olmamıştır. Çünkü kendileriyle herhangi bir iş ilişkim olmamıştır."

Özoğuz, soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve kurumlarla mali ya da ticari bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Deprem paylaşımına açıklık getirdi

İfadesinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımlarına da değinen Gökhan Özoğuz, söz konusu paylaşımın yalnızca Ahbap Derneği'ni hedef almadığını belirtti.

Özoğuz, paylaşımında Ahbap'ın yanı sıra AFAD ve Kızılay gibi kurumları da etiketlediğini hatırlatarak, yardım çağrısının tüm kurumlara yönelik olduğunu söyledi.

"Paylaşımda da görüleceği üzere sadece Ahbap'a yönelik bir paylaşım yapmadım. Deprem nedeniyle yardımda bulunan tüm dernek ve kurumları etiketledim. Yardım dışında farklı bir niyetim olsaydı AFAD ve Kızılay gibi kurumları paylaşımımda belirtmezdim." ifadelerini kullandı.

"Devleti kastetmedim"

Sosyal medyada yaptığı "Korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor. Gerçekten de hayatımda ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" paylaşımına ilişkin de açıklama yapan Özoğuz, bu sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ya da herhangi bir kamu kurumunu hedef almadığını söyledi.

Ünlü sanatçı, paylaşımının deprem sırasında yaşanan insani tabloya ilişkin duygularını yansıttığını belirterek, sözlerinin farklı yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

İfadesinin ardından adliyeden ayrıldı

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökhan Özoğuz, İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.