Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.40'ta kaydedildi. Sarsıntının 98,77 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin derinliğinin fazla olması nedeniyle çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildiği değerlendirilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yetkililerden şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, gelişmelerin AFAD ve ilgili kurumlar tarafından takip edildiği belirtildi.