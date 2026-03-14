Gazze’de etkisini artıran şiddetli rüzgâr ve kum fırtınası, bölgede yaşamı bir anda zorlaştırdı. Fırtınanın en ağır hissedildiği noktalardan biri Nuseyrat Kampı olurken, kampta yaşayan Filistinliler olumsuz hava koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

HASAR GÖREN ÇADIRLAR ÖNE ÇIKTI

Kumla birlikte kuvvetlenen rüzgârın etkisiyle çok sayıda çadırın zarar gördüğü bildirildi. Fırtına, özellikle geçici barınma alanlarında günlük hayatı aksatırken, kamptaki Filistinliler için koşulları daha da ağırlaştırdı.

NUSEYRAT KAMPI’NDA ZOR ANLAR

Nuseyrat Kampı’nda yaşayanların, kum fırtınasının getirdiği yoğun toz ve sert rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşadığı ifade edildi. Bölgedeki olumsuz hava, barınma alanlarında hasara yol açarken, yaşam koşullarını da daha kırılgan hale getirdi.