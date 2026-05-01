Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde yaşanan su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkisini artırdı. Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, sorunun çözümü için defalarca başvuru yapmalarına rağmen yetkililere ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti.

“ABONE NUMARASI İSTENDİ, İŞLEM YAPILMADI”

Muhtar Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 185 su arıza hattını aradığını ancak net bir sonuç alamadığını belirtti. Görüştüğü görevlinin kayıt oluşturabilmek için abone numarası talep ettiğini dile getiren Uysal, “Ben muhtarım, mahalledeki tüm vatandaşların abone numarasını bilmem mümkün değil. Aydoğan Sokak’ta su olmadığını bildirmeme rağmen işlem yapılamadı” dedi.

GECE BOYUNCA TELEFONLAR SUSMADI

Yaşanan kesinti nedeniyle vatandaşların gece saatlerinden itibaren kendisini aradığını söyleyen Uysal, “Vatandaş gece 4’te arar, biz açarız. Ama sabah olmasına rağmen bir yetkiliye ulaşamıyoruz” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

“MAĞDURİYET VAR AMA MUHATAP YOK”

Mahallede ciddi bir mağduriyet oluştuğunu vurgulayan Uysal, “Ortada bir mağduriyet var ama muhatap yok” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı bu dönemde su kesintisinin günlük yaşamı doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sugözü Mahallesi sakinleri, kesintinin bir an önce giderilmesini ve yetkililerin konuya ilişkin açıklama yapmasını bekliyor. Mahallede yaşanan sorunun uzun sürmesi halinde hem hane halkı hem de küçük işletmelerin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Alanya genelinde zaman zaman yaşanan su kesintileri, özellikle yaz aylarında daha fazla hissedilirken, vatandaşlar altyapı sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesini talep ediyor.