İran’da güvenlik güçleri son 72 saat içinde peş peşe operasyonlara imza attı. Operasyonlar kapsamında toplam 56 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONLARIN ODAĞI: REJİM KARŞITI FAALİYET İDDİASI

Açıklanan bilgilere göre gözaltına alınanların 54’ünün “rejim karşıtı faaliyet yürüttüğü” belirtildi. Bu kişilerin hangi eylemler nedeniyle hedef alındığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

CASUSLUK SUÇLAMASI: ABD VE İSRAİL VURGUSU

Gözaltı listesindeki diğer 2 kişi için ise ABD ve İsrail adına casusluk yaptıkları iddiası dile getirildi. Yetkililerin, suçlamalara ilişkin soruşturma sürecini sürdürdüğü ifade edildi.

BÖLGEDE GERİLİMİN GÖLGESİNDE GELİŞME

Son 72 saatlik süreçte gerçekleşen bu gözaltılar, ülkedeki güvenlik gündemini yeniden öne çıkardı. Gözaltına alınanların adli süreçlerine ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.