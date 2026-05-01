KUTLAMALAR kapsamında Kuyularönü Cami mevkiinde bir araya gelen katılımcılar, pankartlar ve marşlar eşliğinde İskele Caddesi üzerinden yürüyerek Şelale Meydanı’na ulaştı. Yoğun katılımın olduğu meydanda düzenlenen programda sendika temsilcileri konuşmalar yaptı. Programda, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına hazırlanan metin de kamuoyuyla paylaşıldı. Komite Başkanı Fatoş Badaş tarafından okunan açıklamada, “Bugün dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında ellerindeki pankartlarla, dillerindeki marşlarla, türkülerle, sloganlarla alanlara akan yüzbinler, milyonlar kapitalist sistemin dayattığı zifiri karanlığı parçalıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlarda, alanlarda, mitinglerde omuz omuza veren yüz binlerin sesi dünyadaki kardeşlerinin sesine karışıyor. Buradan emeğin kürsüsünden, dünyanın bu en büyük korosuna ‘emek, özgürlük ve demokrasi’ korosuna selam gönderiyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; ister mavi yakalı olalım ister beyaz yakalı. İster işçi olalım ister kamu emekçisi. Yaşımız, cinsiyetimiz, kimliğimiz ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Hepimiz bu sömürü ve yağma düzeninin çarkları arasında her gün daha fazla eziliyoruz. Her geçen gün daha fazla yoksullaşıyor, sefalete itiliyoruz. Her zaman söylüyoruz. Buradan bir kez daha tekrar edelim. Demokrasinin, adaletin, hukukun, eşitliğin olmadığı bir yerde emeğin, emekçilerin hakları da yok sayılır. Talepleri görülmez, duyulmaz olur. İşte tam da bu yüzden ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, seçme ve seçilme hakkından sendikal hak ve özgürlüklere; haber alma hakkına kadar uzanan saldırılar aslında emeğine sahip çıkanlara yönelik sömürü zeminini güçlendirmek için yürütülüyor. İktidar bu politikalarına rıza göstermeyen öğrencisinden gazetecisine, belediye başkanından sendikacısına kadar her kesime adeta savaş açıyor. Hakkını, hukukunu arayan, adalet isteyen, herkesi hedef alan baskılarla tüm toplum nefessiz bırakılıyor. Halkın iradesi yok sayılıyor. Halkın iradesiyle seçilen yerel yöneticiler siyasi kararlarla görevden alınıp yerlerine kayyumlar atanıyor. Ekmeğimizi her geçen gün küçülten, haklarımızı, özgürlüklerimizi ortadan kaldıran, hepimize kaybettiren bozuk düzene karşı omuz omuza verelim. Biz bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenler, bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Biz örgütlü olduğumuzda, birlik olduğumuzda bizden büyük güç yok. O nedenle bir avuç sermaye ve iktidar sahibi kaybedecek, biz kazanacağız, halk kazanacak. 1 Mayıs sonrasında da alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bütün emekçiler, kadınlar, çocuklarımız, gençler ve üstünde yaşayan tüm canlılar için mücadelemiz devam edecek” denildi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR