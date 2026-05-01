Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden British Airways, yolcu kurallarında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, uçak içerisinde izinsiz fotoğraf ve video çekimi artık yasak kapsamına alındı. Kurala uymayan yolcuların ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği açıklandı.

İZİNSİZ ÇEKİM YASAKLANDI

Şirketin güncellediği yolcu taşıma koşullarına göre, kabin ekibi ve diğer çalışanların rızası olmadan görüntülerinin kaydedilmesi yasaklandı. Yolcuların fotoğraf ya da video çekebilmesi için önceden izin alması gerekiyor.

YAPTIRIMLAR AĞIR OLABİLİR

Yeni kurala göre ihlal durumunda yolcular, uçaktan indirilebilecek ya da havayolu tarafından kara listeye alınabilecek. Ayrıca şirketin, yolcunun uçuşunu iptal etme veya gelecekteki taşıma hizmetini reddetme hakkı da bulunuyor.

SADECE TELEFON DEĞİL

Yasak sadece cep telefonlarıyla sınırlı değil. Açıklamada, Meta akıllı gözlükler, GoPro ve benzeri kayıt cihazlarının da aynı kapsamda değerlendirildiği belirtildi. Bu durum, uçuş sırasında yapılan tüm izinsiz kayıtların önüne geçmeyi hedefliyor.

GÜVENLİK VE MAHREMİYET VURGUSU

Şirket yetkilileri, alınan kararın temelinde uçuş güvenliği ve kabin ekibinin mahremiyetinin korunması olduğunu ifade etti. Özellikle son yıllarda artan izinsiz kayıtların, çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

ALANYA’DAN UÇAN YOLCULARI DA İLGİLENDİRİYOR

Antalya ve Alanya’dan yurt dışına seyahat eden yolcuların da bu kurala dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle İngiltere uçuşlarında bu tür uygulamaların daha sıkı denetlendiği biliniyor.