Antalya’da yolunu kaybeden bir turistle konuşan bir kişinin, bu anları eşini kıskandırmak için kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Antalya’da turist üzerinden kıskandırma girişimi olarak paylaşılan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olayda, yolunu kaybeden yabancı uyruklu bir kadın turistle konuşan bir kişinin, bu diyaloğu özellikle eşinin görmesini sağlayacak şekilde sürdürdüğü anlar dikkat çekti.

YOL SORAN TURİSTLE BAŞLAYAN DİYALOG

Görüntülere göre, şehir merkezinde yönünü bulmak isteyen turist bir kadının bir vatandaşa yaklaştığı görülüyor. İlk etapta normal bir yardım isteği gibi başlayan diyalog, kısa sürede farklı bir boyuta taşınıyor.

Vatandaşın, turistle olan iletişimini sıradan bir yön tarifinin ötesine taşıdığı ve konuşmayı bilinçli şekilde uzattığı anlar kameraya yansıyor.

“EŞİM GÖRSÜN” TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Kayda geçen görüntülerde, kişinin davranışlarının eşini kıskandırmaya yönelik olduğu izlenimi oluşuyor. Özellikle telefon kamerasının açıları ve konuşma tarzı, bu niyetin açık şekilde anlaşılmasına neden oluyor.

O sırada eşinin verdiği tepkiler de kayda girerken, yaşanan diyalog sosyal medyada “trajikomik” olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Bazı kullanıcılar olayı eğlenceli bulduğunu ifade ederken, bazıları ise davranışı saygısız ve gereksiz olarak değerlendirdi.

Özellikle “Antalya’da turist üzerinden kıskandırma olayı” başlığıyla paylaşılan içerik, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

GÜNLÜK HAYATTAN TANIDIK BİR TARTIŞMA

Uzmanlara göre bu tür davranışlar, sosyal medya etkisiyle daha görünür hale geliyor. Günlük hayatta yaşanan küçük tartışmaların bile kayda alınarak paylaşılması, olayların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oluyor.