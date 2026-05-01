Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik haftasına girildi. Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci takım, oynanacak son hafta maçlarının ardından belli olacak. Zirvede yer alan Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor, aynı puanla yarışa girerken tüm gözler bu iki takımın maçlarına çevrildi.

TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE

Ligde son hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Altı maçın tamamı saat 16.00’da başlayacak. Sadece zirve yarışı değil, play-off hattındaki sıralama da bu maçlarla netleşecek.

KRİTİK MAÇLAR

Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor’u ağırlayacak. Amedspor ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da galip gelmesi halinde, ikili averaj avantajı nedeniyle Süper Lig biletini Amedspor alacak.

AVERJ AVANTAJI AMEDSPOR’DA

Sezon içinde İstanbul’da rakibini 2-1 mağlup eden Amedspor, sahasında ise golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlar, puan eşitliği durumunda Amedspor’u avantajlı konuma taşıyor.

TARİHİ FIRSAT

Türkiye Süper Lig tarihinde bugüne kadar 77 farklı takım mücadele etti. Bu sezon yükselecek ekip, ligin 78. takımı olacak. Amedspor, Diyarbakır’ın uzun süredir beklediği Süper Lig hasretini sonlandırmayı hedeflerken, Esenler Erokspor ise yükselmesi halinde Süper Lig tarihindeki 20. İstanbul temsilcisi olacak.

PLAY-OFF YARIŞI DA KIZIŞTI

Ligde play-off hattında da büyük rekabet yaşanıyor. Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor play-off’u garantilerken, son bileti Keçiörengücü ile Bandırmaspor arasındaki yarış belirleyecek. İki takım da 57 puanda bulunurken, olası eşitlikte Keçiörengücü avantajlı durumda.

DIAGNE REKOR PEŞİNDE

Amedspor’un golcüsü Mbaye Diagne, ligde attığı 28 golle dikkat çekiyor. Tecrübeli forvet, Iğdır FK maçında iki gol atması halinde Marco Paixao’nun 29 gollük rekorunu geride bırakacak.

Son hafta karşılaşmaları, sadece Süper Lig’e yükselecek takımı değil, aynı zamanda sezonun hikâyesini de belirleyecek.