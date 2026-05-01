ALANYA Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen “Alanya – Hatay Vefa Turizmi Programı” kapsamında aralarında gazetecilerin de olduğu ilk grup dün İskenderun’a ulaştı. Heyet, İskenderun’da sıcak bir karşılamayla ağırlandı. İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Özel Kalem Müdürü Ömer Bilgili ve Basın Müdürü Bünyamin Kurtaş, misafirleri sahilde karşılayarak Hatay’ın güncel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirme yaptı.

ÇAVUŞOĞLU UĞURLADI

Dün yola çıkan ve bu sabah Hatay’a ulaşan ikinci grup ise, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin tarafından Alanya’dan uğurlandı.

Bugün devam eden program kapsamında, Vefa Turizmi Projesi ile Alanya’dan Hatay’a gelen vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi taş binası önünde düzenlenen törenle karşılandı. Otobüslerle Hatay’a gelen vatandaşlar için düzenlenen karşılama programına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanya’dan giden heyette ise AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, MÜSİAD Alanya Başkanı Celil Kara, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

'ALANYA VEFASINI GÖSTERDİ'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yeniden yapılanma sürecinde Hatay’a verilen desteğin kıymetli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Alanya deprem zamanı evini açarken vefasını gösterdi. Bugün de destek olmaya geldi. Bu çok önemli bir olay. Herkese teşekkür ederiz.”

'ALANYA BİZE YUVA OLMUŞTU'

Programda konuşma yapan Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük ise deprem sürecinde gösterilen dayanışmayı unutmadıklarını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “6 Şubat’ta büyük acılar yaşayan bu kadim şehir, bugün yeniden ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Hatay; tarihiyle, kültürüyle, inancıyla, mutfağıyla ve güzel insanlarıyla dimdik ayaktadır. Bizler de bu dirilişe destek olmak için Alanya’dan geldik. Deprem günlerinde Alanya halkı ve Alanya turizm sektörü büyük bir vicdan örneği göstermiş, otellerinin kapılarını depremzede kardeşlerimize açarak binlerce vatandaşımıza yuva olmuştu. O gün Alanya, Hatay’ın acısını kendi acısı bilmiş ve imkanlarını seferber etmişti. Bugün ise aynı gönül bağıyla, Alanya halkı bu kez Hatay’a gelerek desteğini yerinde göstermeye gelmiştir. Dün kapılarını açan Alanya, bugün yüreğini alıp Hatay’a gelmiştir. İşte vefa budur, kardeşlik budur, birlik ruhu budur. Bu programı organize etmemizde emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum.”

'SORUMLULUĞUMUZU UNUTMADIK'

ALGC Başkanı Ferit Kesen de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “6 Şubat depremlerini hiçbir zaman unutmadık. O acıyı her an yüreğimizde hissettik. Alanya basını olarak da o günlerde sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirdik. Depremzede illerimize desteğin üst düzeyde olması için çok özen gösterdik. Hatay'ın yeniden ayağa kalktığını görmek bizim için sevindirici. Yeni yapılar yapıldığını görmek mutluluk verici. Sayın Mustafa Küçük ve yönetimine teşekkür ediyoruz.”

HATAY'A EKONOMİK DESTEK

Karşılama töreninde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, katılımcılar Hatay’ın yaralarının sarılması sürecinde toplumlar arası desteğin önemine dikkat çekti. Programın, depremden etkilenen esnafa ekonomik katkı sağlaması ve kente moral vermesi hedefleniyor.