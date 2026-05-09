Alanya’nın komşusu Gazipaşa, önceki akşam çocukların sahnelediği anlamlı bir konserle sanat dolu saatlere ev sahipliği yaptı. Gazipaşa Musiki Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Korosu, uzun süredir hazırlandıkları konser programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte salonu dolduran aileler ve sanatseverler, çocukların heyecanına ortak oldu. Şef Batuhan Gilik yönetiminde sahneye çıkan minik koristler, birbirinden seçkin eserleri başarıyla seslendirerek dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser repertuvarının hazırlanmasında Öğretmen Arda Can Çağlar’ın katkıları önemli rol oynadı. Titizlikle hazırlanan eserler, çocukların disiplinli çalışmalarıyla birleşince ortaya alkış alan bir performans çıktı. Her eserde özgüvenleri ve müzikal yetenekleriyle dikkat çeken çocuklar, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gece boyunca salonda duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı. Çocukların sahnedeki heyecanı ve mutluluğu, aileler için de gurur dolu anlara dönüştü. Konser sırasında sık sık alkışlarla desteklenen minik sanatçılar, uzun süredir verdikleri emeğin karşılığını coşkulu bir atmosferde aldı.

Gazipaşa’da kültür ve sanat faaliyetlerine önemli katkı sunan Çocuk Korosu, bu konserle hem müziğe olan ilgiyi artırdı hem de çocukların sanatsal gelişimine verilen önemi bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, genç yeteneklerin özgüven kazanmasına ve sanatla büyümelerine katkı sağlayan örnek organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

Konser sonunda izleyiciler, emeği geçen eğitmenlere, organizasyonda görev alanlara ve çocuk korosu üyelerine teşekkür etti. Başarılı performanslarıyla hafızalarda güzel bir iz bırakan minik koristler, Gazipaşa’da sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Cemali AYDINOĞLU