Alanyada geçtiğimiz günlerde ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlunun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Hastanede özel bir alanda takip edilen Çavuşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

KAFASINDAKİ KAN DREN YÖNTEMİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre doktorlar, Çavuşoğlu’nun kafasında oluşan kan birikimini cerrahi operasyon yerine dren yöntemiyle tahliye etti. Bu yöntemde biriken kan veya sıvı, ince tüp sistemi yardımıyla dışarı alınıyor.

Sağlık kaynakları, bazı beyin travmalarında dren uygulamasının hastanın durumuna göre tercih edilebildiğini belirtiyor. Ancak Çavuşoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin hastaneden resmi bir açıklama yapılmadı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU HASTANEDE TAKİP EDİYOR

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlunun da kardeşinin tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi. Çavuşoğlu’nun sık sık doktorlardan bilgi aldığı belirtildi.

Aile yakınlarının ise geçmiş olsun ziyaretlerini Türkler Mahallesi’ndeki evlerde kabul ettiği ifade edildi.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Alanya’da silahla ağır yaralanan iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun son sağlık durumu kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.