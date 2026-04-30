GAZİPAŞA Airport AVM’deki usulsüzlük iddialarının yakıları sürüyor. iddiaya göre Gazipaşa'da hayata geçirilen AVM projesi, ciddi mağduriyetler doğurmuş, projeden dükkan satın alan çok sayıda hak sahibi, “Tapularımız var ama haklarımız yok” diyerek yetkililere sesini duyurmak için Yeni Alanya’nın kapısını çalmıştı. AVM dükkan malikleri adına açıklama yapan Ziya Kaya, yatırım sürecinde müteahhidin ticari itibarı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olması nedeniyle güven duyduklarını belirterek, gelinen noktada bu güvenin büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü ifade etmişti. Satın aldıkları dükkanların kira ve işletme gelirlerinin tapu devrinden hemen önce müteahhidin çoğunluk ortağı olduğu bir şirkete devredildiğini öne süren mağdurlar, bu işlemin bilgileri dışında ve hukuka aykırı şekilde yapıldığını savunmuşlardı. 8 yıldır hiçbir kira geliri elde edemediklerini söyleyen mağdurlar, tapular üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını, geçmişe dönük haklarının iade edilmesini ve şeffaf bir yönetim süreci başlatılmasını talep etmişlerdi.

'SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMUYOR'

Öte yandan, AVM’nin müteahhidi ile maliklerin önceki gün gerçekleştirdiği toplantıdan da uzlaşma çıkmadığı öne sürüldü. Toplantıya davet edilmediğini fakat diğer dükkan sahiplerinden bilgi aldığını belirten Ziya Kaya, karşılarında sözünün arkasında duran bir muhatap bulamadıklarını belirterek, sürecin oyalamaya dönüştüğünü savundu. Kaya, bazı yatırımcılara dükkanlarını düşük bedellerle takas etmeleri yönünde telkinlerde bulunulduğunu iddia ederek, “Şerhin ne olduğunu bilmeyen, neye imza attığını bilmeyen çok insan var. Vermek isteyen verebilir ama biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi. Bazı hak sahiplerinin yerel baskılar nedeniyle süreci açıkça dile getiremediğini de öne süren Kaya, projenin başından itibaren yatırımcıları yıldırarak mülklerin ucuza geri alınmasının hedeflendiğini iddia etti. Sorunun artık iyi niyet çerçevesinde çözülemeyeceğini belirten Kaya, “Bundan sonraki tek muhatabımız müteahhidin ofisi değil, yargıdır. Mülkiyet hakkımıza konulan şerhlerin ve ödenmeyen tazminatların hesabını hukuk önünde soracağız” ifadelerini kullandı. Mağdurlar, tapular üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını, geçmişe dönük haklarının iade edilmesini ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ediyor. Olayla ilgili gelişmelerin yargıya taşınması bekleniyor. (Haber MERKEZİ)

