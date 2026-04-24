Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan İsmail Özbudak (50), bir süredir mücadele ettiği teratom kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuk babası Özbudak’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere mahalle sakinlerini yasa boğdu.

NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Kahyalar Mahallesi’nde manavlık yaparak geçimini sağlayan Özbudak’a, sağlık sorunları sonrası yapılan kontrollerde halk arasında “canavar kanseri” olarak da bilinen teratom teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedavi süreci başlayan Özbudak, bir süre önce ameliyat geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ameliyat sonrası durumu ağırlaşan Özbudak, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Özbudak’ın vefatı, Gazipaşa’da esnaf çevresi ve mahalle halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu. İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Özbudak, çevresi tarafından tanınan ve sevilen isimler arasında yer alıyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İsmail Özbudak’ın cenazesi, Cumartesi günü saat 14.30’da Çalıpınar Mahallesi Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.