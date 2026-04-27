KAZA UĞUR MUMCU CADDESİ’NDE OLDU

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden deniz istikametine ilerleyen Raşit S. yönetimindeki 07 BMF 099 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve yaya geçidinden dönüş yapmak isteyen Yeşim O. idaresindeki 07 BIF 230 plakalı motosikletle çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Raşit S. ve Yeşim O. ile Raşit S.’nin motosikletinde yolcu olarak bulunan Seher S. yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Raşit S. ve Seher S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yeşim O. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla aynı hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, Gazipaşa motosiklet kazası ile ilgili inceleme başlattı.