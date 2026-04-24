Demirtaş Vadisi’nde ulaşımın kilit noktası olan eski köprü için yıkım başladı. Yerine yapılacak yeni köprü, bölgedeki trafik akışını baştan değiştirecek.

Alanya ile Gazipaşa arasındaki ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprü yıkılıyor. Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Demirtaş Vadisi’nde bulunan ve yıllardır bölgenin ana geçiş noktalarından biri olarak kullanılan köprü için yıkım süreci resmen başladı.

Alanya’dan 23, Gazipaşa’dan ise 8 mahalleyi birbirine bağlayan bu güzergâh, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Alanya Gazipaşa ulaşım hattı açısından kritik bir rol oynuyordu. Ancak zamanla daralan ve yıpranan yapı, güvenlik açısından risk oluşturmaya başladı.

YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Yıkım çalışmalarının başladığı bölgede Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları incelemelerde bulundu. Projenin sahadaki ilerleyişi yerinde değerlendirilirken, yeni köprü planının bölge ulaşımını daha güvenli ve hızlı hale getirmesi hedefleniyor.

Yetkililer, mevcut köprünün artık teknik ömrünü tamamladığını ve yerine yapılacak yapının daha geniş, daha güvenli ve modern olacağını ifade etti.

ALTERNATİF YOL DEVREDE

Köprünün yıkım sürecinde ulaşımın aksamaması için alternatif güzergâh kısa sürede hazırlanarak trafiğe açıldı. Bölgeden geçen sürücüler, geçici olarak bu yolu kullanmaya başladı.

Özellikle tarım, turizm ve lojistik açısından yoğun kullanılan Alanya Gazipaşa yol bağlantısı köprü çalışması sürecinde, alternatif yolun bölgedeki hareketliliği sürdüreceği belirtiliyor.

SADECE MAHALLELERİ DEĞİL, LOJİSTİĞİ DE ETKİLEYECEK

Yeni köprü tamamlandığında sadece mahalleler arası ulaşımı değil, aynı zamanda Karaman ve Konya üzerinden gelen yük taşımacılığı için de önemli bir rahatlama sağlayacak.

Bölgedeki esnaf ve sürücüler, özellikle dar köprü nedeniyle yaşanan geçiş sorunlarının ortadan kalkmasını bekliyor. Yeni yapının tamamlanmasıyla birlikte, hem günlük ulaşım hem de ticari taşımacılık daha akıcı hale gelecek.

Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi