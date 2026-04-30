ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından ve Aytemiz’in katkılarıyla yapılan “Aytemiz Sahne” etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ALKÜ Motosiklet Topluluğu iş birliğinde yapılan “Aytemiz Sahne: Kampüsten Yola, Bilinçli Sürücü Güvenli Gelecek” konferansında, motosiklet sürücüsü Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Özgür’ün katılımıyla yapıldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Türk Chopper motosiklet grubu üyeleri, akademisyenler, motosiklet sevdalıları ve vatandaşlar katıldı. Trafik bilincini artırmak ve motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla yapılan “Aytemiz Sahne: Kampüsten Yola, Bilinçli Sürücü Güvenli Gelecek” konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, trafiğin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Sadece kuralları bilmenin yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Bayraktar, “Belirleyici olan, o kuralları içselleştirerek bilinçli bir şekilde uygulayabilmektir. Güvenli sürüş kültürü; dikkat, sorumluluk ve saygı ile şekillenir, diyerek programın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Bayraktar, Beyhan Özgür’e teşekkür ederek motosiklet sürücülerine dikkatli olmalarını tavsiye etti.

TÜRKİYE’DE BİR İLK, MÜFREDATTA MOTOSİKLET EĞİTİMİ

Etkinliğin konuşmacısı Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Özgür, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek üniversite müfredatına “Temel Motosiklet Eğitimi ve Güvenli Sürüş Teknikleri” dersini kazandırdıklarını söyledi. Özgür, bu dersin şu ana kadar yaklaşık 120 öğrenciye ulaştığını ve temel amacın gençleri kazalardan korumak olduğunu belirtti. Motosiklet kazalarındaki artışa dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Özgür, “Geçen yıl Türkiye'de 120 bin motosiklet kazası yaşandı ve bu kazaların 2 bini ölümle sonuçlandı.” dedi. Kazaların en yoğun görüldüğü grubun 17-25 yaş aralığı olduğunu belirten Özgür, üniversitelerin bu eğitimi yaygınlaştırmak için en doğru mecralar olduğunu ifade etti. Etkinliğin sonunda Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Özgür, motosiklet tutkusunu bilimsel bir zemine oturtmanın yanı sıra kişisel deneyimlerini de paylaştı. 2025 yazında gerçekleştirdiği ve 60 gün süren 25 bin kilometrelik rotasında; Rusya, Moğolistan, Polonya ve Orta Asya ülkelerini kapsayan 13 ülkelik yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve farklı ülkelerdeki trafik kültürlerini dinleyicilere aktardı. Etkinlik soru-cevap şeklinde devam etti. Program, Prof. Dr. Mustafa Uslu’nun Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Özgür’e teşekkür belgesi ve hediye takdimi ile sona erdi.

