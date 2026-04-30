TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ihracatçıların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirası’na çevirmeleri halinde sağlanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteği uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Firmalara çevirdikleri tutarın yüzde 3’ü kadar ek katkı sunan ve hibe niteliği taşıyan destek, özellikle kur dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde önemli bir finansal araç olarak öne çıkıyordu. Alanya iş dünyası temsilcileri ise uygulamanın sona ermesinin ardından dikkat çeken bir talepte bulundu. Mevcut yüzde 3’lük oranın yetersiz kaldığını belirten temsilciler, desteğin en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini ifade etti.

‘İHRACATÇININ ELİ ZAYIFLAYABİLİR’

Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Emrah Cezirioğlu, söz konusu desteğin ihracatçılar için kritik bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ihracatçılara yönelik sağladığı yüzde 3 döviz dönüşüm desteği, özellikle kur dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde firmalarımız için önemli bir nefes alma alanı oluşturmuştur. Bu destek, ihracat gelirlerinin Türk Lirası’na kazandırılmasını teşvik ederken aynı zamanda işletmelerin finansal planlamasını daha öngörülebilir hale getirmiştir. Ancak geldiğimiz noktada, maliyet baskılarının arttığı, finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. İhracatçılarımız hem küresel rekabetle hem de içeride artan giderlerle mücadele ediyor. Bu nedenle söz konusu yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin sona ermesi, özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımız açısından ilave bir yük oluşturabilir. ALSİAD olarak beklentimiz; bu desteğin tamamen kaldırılması yerine, piyasa koşulları da dikkate alınarak belirli bir süre daha devam ettirilmesi ya da daha hedefli ve sektörel bazda yeniden düzenlenmesidir. Özellikle katma değerli üretim yapan, istihdam sağlayan ve düzenli ihracat gerçekleştiren firmalara yönelik desteklerin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler üretimin, ihracatın ve istihdamın sürdürülebilirliği adına, reel sektörün desteklenmeye devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tür uygulamalar sadece firmalarımıza değil, ülke ekonomisinin genel dengesine de olumlu katkı sağlamaktadır" dedi.

‘MALİYETLERİN DENGELENMESİ İÇİN ŞART’

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise uygulamanın üretim ve sanayi sektörü açısından önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Küçüker, "Bu uygulama sanayi sektörüne önemli bir destek sağlıyordu. Aynı zamanda üreticilerin maliyetlerini düşüren bir adım niteliği taşıyordu. Bu desteklerin devam etmesi büyük önem taşıyor. Ticaret odamızın da bu konuda girişimleri olmuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak desteğin sürdürülmesi, hatta artırılması yönünde taleplerini dile getirdi. Üretim sektöründe maliyetlerin belirli bir seviyede tutulabilmesi için bu tür desteklerin devam etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda bir karar alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ UZATILMALI VE GÜNCELLENMELİ'

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Başkanı Celil Kara, "İhracatçılarımıza sağlanan döviz dönüşüm desteği, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından önemli bir araç olmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından uygulanan bu destek, firmaların Türk Lirası kullanımını teşvik ederken aynı zamanda piyasalarda dengeleyici bir rol üstlenmiştir. Ancak mevcut ekonomik koşullar, özellikle kur oynaklığı ve finansman maliyetlerindeki artış, yüzde 3 seviyesindeki desteğin etkisini sınırlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun dile getirdiği üzere, söz konusu desteğin süresinin uzatılması ve daha etkin hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Reel sektörün rekabet gücünün korunması, ihracatın kesintisiz devam etmesi ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi adına, döviz dönüşüm desteğinin en az bir yıl süreyle uzatılması ve destek oranının günün ekonomik şartlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde atılacak adımlar, hem firmalarımızın finansal yükünü hafifletecek hem de makroekonomik istikrar açısından olumlu katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

(Şerife ÇOBAN)

