Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında başvuru süreci devam ederken, AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy’dan gençlere yönelik önemli bir hatırlatma geldi. Ersoy, bir basın açıklaması yaparak başvuru sürecinde artık sona gelindiğini ifade etti.

​GENÇLERİMİZİN ÜRETİME KATILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR

​Başkan Semih Ersoy yaptığı açıklamada, devletin sunduğu bu imkânların genç girişimciler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin üretime katılması ve devletimizin sunduğu bu önemli desteklerden yararlanması büyük önem taşımaktadır. Alanya AK Parti Gençlik Kolları olarak, dün sosyal medya hesaplarımız üzerinden yaptığımız duyuruyla gençlerimizi bilgilendirdik. Bu önemli fırsatı kaçırmak istemeyen gençlerimizin, en geç 30 Nisan günü içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularını tamamlamaları gerekmektedir."

​AK PARTİ GENÇLİĞİN HER ALANDA YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

​Gençlerin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, devletin sunduğu imkânlardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak adına çalışacaklarını dile getirdi. Henüz başvurusunu yapmamış olan tüm gençlerin 30 Nisan tarihini kaçırmaması gerektiğini belirten Ersoy, projenin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ve genç istihdamına sağlayacağı katkıya dikkat çekti. AK Parti Alanya Gençlik Kolları, bu süreçte başvuru yapmak isteyen gençlere rehberlik etmeyi ve desteklerin ulaştırılmasında köprü olmayı sürdüreceğini duyurdu.