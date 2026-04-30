Antalya genelinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan enerji ihtiyacı öncesinde yapılan bu çalışmalar, hem şehir merkezi hem de ilçelerde günlük hayatı etkileyebilir.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan planlamaya göre kesintiler, belirlenen saat aralıklarında ilçe ilçe uygulanacak. Çalışmaların amacı, enerji altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ VAR?

1 Mayıs 2026 Cuma günü elektrik kesintisinden etkilenmesi beklenen ilçeler şu şekilde sıralanıyor:

ALANYA

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. HACI PAŞA bölgeleri

Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

ELMALI

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ELMALI,MERKEZ BÜYÜKSÖĞLE,MERKEZ GEÇMEN,MERKEZ GÖKPINAR 129,MERKEZ GÖKPINAR GÖKPINAR MÜCAVİR,MERKEZ GÖKPINAR Mah. 102 Sk.,MERKEZ GÖKPINAR Mah. 120 Sk.,MERKEZ KOCAPINAR,MERKEZ KOCAPINAR Mah.,MERKEZ KÜÇÜKSÖĞLE,MERKEZ YENİ Mah. 9190 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. HUZUR Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

GAZİPAŞA

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 18:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : GAZİPAŞA,MERKEZ İNAL,MERKEZ İNAL Mah. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Güvenlik

KAŞ

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:30:00 - 16:30:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : KAŞ,GÖKÇEBÜK HACIOĞLAN bölgeleri

Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

SERİK

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:30:00 - 16:30:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ KARADAYI Mah. ŞEFİK K.Ev. bölgelerİ

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 14:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ BOZDOĞAN MERKEZ,MERKEZ BOZDOĞAN Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KOZAN Mah. MUSARA Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 14:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ BOZDOĞAN KIZILÇUKUR,MERKEZ BOZDOĞAN Mah. BOZDOĞAN 3 bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 14:00:00 - 19:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ BOZDOĞAN BAĞBELENİ,MERKEZ BOZDOĞAN Mah. BAĞBELENİ Sk.,MERKEZ BOZDOĞAN Mah. BOZDOĞAN 1 bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 14:00:00 - 19:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ BOZDOĞAN Mah. TAHTA Sk.,MERKEZ BOZDOĞAN TAHTA bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ DEMİRCİLER,MERKEZ HACIOSMANLAR,MERKEZ HASDÜMEN,MERKEZ HASKIZILÖREN,MERKEZ HASPINAR,MERKEZ KOZAN MERKEZ,MERKEZ YUMAKLAR Mah. SİĞİLLİ Sk.,MERKEZ YUMAKLAR Mah. YUMAKLAR 5,MERKEZ YUMAKLAR SİĞİLLİ bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:30:00 - 16:30:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : SERİK,MERKEZ ALACAMİ BOZYAKA,MERKEZ ALACAMİ Mah. BOZYAKA Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması